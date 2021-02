Bando ristori Immacolata, c’è anche Bisceglie. La Notte: “Macchina regionale ha fatto il suo dovere”

Sul sito della Camera di Commercio di Bari è imminente la pubblicazione del bando che fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 2144 del 22/12/2020, per permettere agli esercenti di richiedere il contributo economico e ottenere così il ristoro per le perdite economiche causate dalle restrizioni anti-Covid. Per la sesta provincia si tratta in particolare degli esercenti di Spinazzola, Andria, Barletta, e Bisceglie.

Già questa mattina, in quarta Commissione, alla presenza dei Presidenti delle Camere di Commercio di Bari e Foggia, oltre ai rappresentanti di categoria, era stato assicurato che l’iter per l’accesso ai fondi era stato sbloccato e che i titolari delle attività penalizzate dalle restrizioni anti covid potranno finalmente essere risarciti delle ingenti perdite. Il bando premia anche quegli imprenditori che nonostante la pandemia in corso hanno deciso con coraggio di avviare un’attività nel 2020 e che non avevano uno storico nell’anno precedente.

“La pubblicazione del bando è sicuramente un’ottima notizia per le tante aziende del territorio che loro malgrado sono rimaste chiuse nel periodo più proficuo dell’anno, quello pre natalizio, durante il quale venti comuni della Puglia sono stati classificati in zona arancione, a seguito dell’ordinanza n. 448 del Presidente della Regione Puglia”, commenta il consigliere dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte, che già lo scorso dicembre aveva chiesto di non creare false illusioni sulle tempistiche, richiamando tutti alla serietà che il momento richiedeva.

“La macchina regionale ha fatto il suo dovere per cercare di aiutare gli esercizi commerciali in difficoltà – spiega il consigliere Francesco La Notte – ma non è stato possibile accelerare i tempi tecnici per le opportune verifiche e per evitare incongruenze affinché tutti potessero beneficiare di quanto gli spettava. L’aiuto è infatti arrivato dopo una attenta e doverosa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio prima di essere erogato”.