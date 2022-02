Bando regionale ‘Strada per Strada’, Di Leo: “Partano subito lavori, non si perda tempo”

“Ho già definito, in precedenza, il 2022 come l’anno della possibile ripartenza per la nostra città, dopo quasi 4 anni di blocco amministrativo generato dal progetto politico denominato ‘La Svolta’. Pochi giorni fa è stata diffusa la notizia della proroga dei termini di scadenza del Progetto ‘Strada per Strada’, finanziato dalla Regione Puglia con oltre 100 milioni di euro. I comuni avranno altri giorni di tempo per presentare uno o più progetti immediatamente cantierabili e finanziabili per la manutenzione del manto stradale e messa in sicurezza delle strade pugliesi”. Lo rende noto Marco Di Leo

“Il nostro Comune, come si evince dal sito stradaperstrada.regione.puglia.it, ha ricevuto 919.494,91€ dalla Regione Puglia. Le vie inserite nella programmazione sono: Via Trani, Via dei Pittori, Via degli Artisti, Via degli Ebanisti, Via Del Commercio, Via Cap. Gentile, Via dell’Urbanistica, Via P. Napoletano, Via Cala dell’Arciprete, Via G. di Vittorio, Via Guicciardini, Via San Mercuro, Via Vecchia Corato e molte altre. I lavori nei cantieri, previsti dal 01/12/2021 al 27/09/2022, ad oggi, non risultano avviati. Come mai? – si chiede Di Leo – In caso di mancato rispetto delle date di consegna dei lavori, cosa si rischia? Si può perdere il finanziamento?”

“Lo stato di conservazione delle arterie biscegliesi richiede una manutenzione seria, approfondita e rapida. Restiamo in attesa di una risposta su tale tematica da parte dell’attuale amministrazione. Auspico che i lavori partano subito: inoltre – conclude Marco Di Leo – richiedo di tranquillizzare la cittadinanza e di affermare con sicurezza l’inesistenza dell’ipotesi della perdita del finanziamento regionale in essere”.