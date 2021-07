Bando per eventi sportivi in Puglia, La Notte: “Contribuiscono ad attrattività territorio”

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 896 del 16 giugno 2021, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 83 del 29 giugno 2021, è stato indetto il Bando per la concessione ed erogazione di contributi Grandi eventi sportivi Anno 2021, realizzati o da realizzarsi sul territorio pugliese.

“Con questo Bando la Regione Puglia ha voluto dare un grande segnale di attenzione e vicinanza al settore sportivo, inteso in tutte le sue sfaccettature, stanziando una dotazione complessiva di 500mila euro per i grandi eventi sportivi previsti nell’anno 2021”, afferma il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Si tratta di una preziosa occasione per il rilancio dell’economia regionale, nella consapevolezza che questo tipo di eventi possono contribuire significativamente alla qualificazione del territorio e all’incremento della sua attrattività”.

“Sono finanziabili eventi assegnati o organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevoli per l’attribuzione di titoli sportivi che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento, ma anche eventi assegnati o organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Il finanziamento è riconosciuto anche ad altri eventi di alto livello sportivo con un numero di edizioni non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento”, spiega La Notte.

La procedura è a sportello. I richiedenti possono presentare istanza esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it, dal 29 giugno fino al 30 novembre 2021 utilizzando esclusivamente, pena non ammissibilità, la modulistica regionale allegata al Bando e inoltrando tutta la documentazione richiesta.