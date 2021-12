Bando contributi bollette e canoni locazione, Di Leo: “Ad oggi impossibile fare domanda”

“Il sindaco Angarano ha annunciato la possibilità di fare domanda per l’ottenimento di un contributo per il pagamento di bollette e canoni di locazione. Ma ad oggi, 11 dicembre 2021, ho ricevuto molte telefonate e segnalazioni, poiché sul portale non è ancora attiva la sezione per presentare tale domanda alimentando lo sconforto generale”. Lo scrive Marco Di Leo, ex consigliere comunale, in merito al bando mirato a sostenere le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid 19 (LEGGI QUI).

“Comprendo che ci sia bisogno di dare continui annunci, mediaticamente amplificati, visti i numerosi insuccessi della svolta, ma perché commettere questi errori?”, continua Di Leo. “Ci si dimentica della grave crisi sanitaria ed economica che quotidianamente destabilizzano la comunità cittadina e non. Oggi la gente chiede competenza e tempi certi, non ulteriori frustrazioni. Non sarebbe il caso di recuperare il tempo perso e prorogare la scadenza del bando oltre il 10 gennaio?”.