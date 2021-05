Bandiera Blu, Boccia: “Sono felice da uomo innamorato della sua città”

“Da uomo innamorato della sua Bisceglie non posso che essere felice per il traguardo raggiunto dalla mia città, new entry in classifica insieme a Monopoli e Nardò a cui vanno i miei complimenti”. Così l’onorevole Francesco Boccia commenta la notizia del conferimento della Bandiera Blu alla città di Bisceglie (LEGGI QUI).

“È un’ottima notizia per il nostro turismo, per le nostre strutture ricettive, per l’economia del nostro territorio, un passaggio importante che non va sprecato ma dobbiamo tutti impegnarci perché questo riconoscimento di eccellenza possa confermarsi anche nei prossimi anni”, prosegue il deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.

“Le 17 Bandiere Blu che può vantare la Puglia nel 2021 saranno sicuramente di buon auspicio per la stagione estiva che sta per iniziare. È un riconoscimento importante che dimostra la bontà delle politiche pubbliche messe in campo in questi anni che hanno avuto il rispetto dell’ambiente e dei nostri mari come punto fermo. La nostra Regione ha 17 motivi in più per attrarre turisti italiani e stranieri e dare una forte spinta al nostro Pil”, conclude Boccia.