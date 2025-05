Azione rafforza la sua presenza a Bisceglie: nuove adesioni per il futuro politico nella Bat

Il partito Azione, guidato a livello nazionale da Carlo Calenda, registra un significativo rafforzamento nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, in particolare nella città di Bisceglie. Tre importanti esponenti della società civile hanno ufficializzato il loro ingresso nella formazione centrista: Onofrio Caputi, presidente del “Tribunale del Malato” ed ex amministratore locale, Giovanni Racanati, figura di riferimento nel panorama sindacale, e Massimiliano Cuccovillo, giovane imprenditore del territorio.

Queste adesioni, che parlano a segmenti diversi della cittadinanza, rappresentano un investimento sul capitale umano locale e sul rinnovamento politico, che Azione intende promuovere come alternativa credibile allo schema tradizionale dei partiti.

Il progetto, che nella Bat è coordinato dall’ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina e a livello regionale dal consigliere Ruggiero Mennea, mira a consolidare un’area civico-riformista capace di incidere negli equilibri futuri, in vista delle tornate elettorali previste tra il 2025 e il 2026. Mennea ha evidenziato come il partito intenda rimanere pragmaticamente ancorato al centro, ma libero nei territori di costruire alleanze efficaci e concrete, dichiarando che si tratta di “una tappa importante nel processo di rinnovamento della classe dirigente pugliese”.

Francesco Spina ha rimarcato che l’obiettivo è la costruzione di una nuova generazione politica, radicata sul territorio e preparata a rispondere ai bisogni delle comunità locali. Proprio in quest’ottica, Massimiliano Cuccovillo è stato indicato come nuovo vice-segretario provinciale di Azione, affiancando Antonio Nespoli, già assessore ad Andria. Nei prossimi giorni sarà completata la nuova segreteria provinciale, con la nomina dei responsabili dei dipartimenti tematici, strumenti strategici per elaborare le proposte del partito.

Anche Stefania D’Addato, segretaria cittadina di Azione a Bisceglie, ha accolto con entusiasmo i nuovi ingressi, parlando di “una crescita armonica, frutto di un lavoro di squadra tra i diversi livelli del partito”.

L’iniziativa segna un momento importante per Azione, che intende occupare lo spazio lasciato scoperto da un centrosinistra in fase di riorganizzazione e da un centrodestra ancora frammentato. Il partito punta a strutturarsi in maniera capillare e a diventare un punto di riferimento stabile e riformista per l’elettorato moderato della provincia Bat.