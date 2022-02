“Azione”, ecco i biscegliesi nominati nell’esecutivo della segreteria provinciale Bat

Dopo i congressi dei territori, determinanti per la formazione degli organi direttivi e di indirizzo politico delle sezioni provinciali e regionali del partito, Azione giunge al suo primo Congresso nazionale, quello fondativo.

Anche il gruppo della provincia BAT, insieme altre province pugliesi, ha contribuito alla buona riuscita del consesso tenutosi a Roma nelle giornate del 19-20 febbraio. “Di una nuova linfa politica e ideale abbiamo tutti noi un bisogno quasi vitale – si legge nella nota – di incontri e incroci di culture politiche sentiamo tutti l’esigenza. Pertanto, pensiamo che il passo fondamentale per animare e coltivare questo sogno di rinnovamento democratico, di rifondazione della politica, sia quello di chiudere definitivamente con le preclusioni e aprire le porte del dialogo e del confronto dialettico, affinché altri attori politici, sulla base della condivisione dei due grandi e irrinunciabili principi dell’europeismo e della liberal-democrazia, siano coinvolti in quest’opera. Azione è un partito che nasce, quindi, per combattere e vincere due battaglie parallele: da un lato, sconfiggere il populismo e la rassegnazione antipolitica, dall’ altro rendere popolare, attrattiva, convincente, apprezzata e diffusa nell’elettorato la proposta di un soggetto politico riformista, moderato e affidabile nel modo di interpretare la propria vita nelle istituzioni ma radicale e spregiudicato nella lotta delle idee”.

“Il neoeletto segretario nazionale, Carlo Calenda, intende da qui in avanti portare a compimento il suo progetto innovativo, con la passione, la responsabilità e la lungimiranza (per dirla con Max Weber), che lo contraddistinguono; lo farà a partire dal contributo delle amministrazioni locali, veri serbatoi di civismo ed esperienza di governo”.

NOMINA DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE

Inoltre, il 18 febbraio si è riunito il direttivo provinciale e ha provveduto alla nomina del nuovo esecutivo. Oltre al segretario Nicola Colangelo, ne faranno parte Stefania D’Addato, Rosa Ferraraccio, Vincenzo Smurro, Elio Belsito, Sergio Colangelo, Mauro Dell’Orco, Luigi Cassanelli e Francesco Nacci.

Lazzaro Di Trani ed Emanuele Riccardi (vicesegretari);

Nicola Zizzi e Paolo Salerno (turismo);

Vincenzo Smurro ed Elio Belsito (enti locali e organizzazione);

Vincenzo Locuratolo (urbanistica);

Stefania D’Addato (comunicazione);

Pietro Di Mango e Andrea De Zio (sviluppo economico);

Sergio Colangelo (tesseramento);

Riccardo Nicolamarino (politiche giovanili);

Francesco Diterlizzi (sanità);

Riccardo Somma e Maria Capodivento (scuola);

Lazzaro Di Trani e Maria Grazia Cinquepalmi (ambiente);

Francesco Nacci (dipartimenti);

Mauro Dell’Orco e Biagio Di Nunno (università e trasporti);

Stefania D’Addato e Pasqua Damato (pari opportunità);

Luigi Cassanelli e Ruggero Capodivento (agricoltura);

Francesco Nacci e Rosa Ferraraccio (rapporti istituzionali).