Azione-Bisceglie, ecco l’organigramma completo dopo il congresso cittadino di oggi

Si è celebrato oggi il congresso cittadino per l’elezione degli organi statutari del partito di “Azione”. Dopo la lettura della mozione è stata approvata per acclamazione l’elezione della candidata alla segreteria cittadina del partito, Stefania D’Addato, unitamente agli otto nomi della lista collegata alla stessa. Infine la segretaria eletta ha nominato la segreteria e i responsabili dei settori e dipartimenti tematici.

Ecco l’organigramma con i nomi: segretaria cittadina Stefania D’Addato; presidente dell’assemblea cittadina Giulia Mastrogiacomo: vice segretaria vicaria Giuseppina Colangelo; vice-segretario Flavio De Feudis; responsabile della comunicazione Pasquale Ciocia; segretario amministrativo Giannangelo De Gennaro; segretario organizzativo Antonio Losapio; responsabile pari opportunità Annalisa Soldani; responsabile cultura e pubblica istruzione Sisto Marchesini; responsabile terzo settore-sociale Marlisa Bombini; responsabile tributi e bilancio Gaetano Simone; responsabile settore agricoltura Felice Curci; responsabile sport Rosa Boccasile; responsabile settore urbanistico Matteo Storelli; Massimo Bruni responsabile rapporti istituzionali.

Ecco i nomi della lista degli otto componenti della direzione comunale eletti dall’assemblea: Boccasile Rosa, Colangelo Giuseppina, Curci Felice, Lavolpicella Davide, Marchesini Sisto, Monopoli Natale e Soldani Annalisa. Durante il suo intervento il candidato alla segreteria provinciale Francesco Spina ha invitato tutti alla partecipazione al congresso provinciale che si terrà domani domenica 12 novembre a Villa Ciardi, e ha preannunciato che nella lista provinciale di 20 candidati alla direzione provinciale sono ricompresi anche i biscegliesi Caprioli Giovanni, Colangelo Nicola, D’Addato Stefania, Galantino Dario, Mastrogiacomo Giulia e Sardella Michael.

Nella segreteria provinciale e tra i responsabili dipartimentali provinciali il candidato alla segreteria provinciale proporrà, oltre ad altri nomi delle altre città della Bat, alcuni biscegliesi come Nicola Colangelo, Giovanni Caprioli, Pasquale Ciocia come responsabile provinciale giovani under 30, Stefania D’Addato, Pasquale Parisi e Carmela Antonino. Nell’assemblea regionale verrà sostenuta la candidatura di Francesco Nacci.

“Azione si propone a Bisceglie – si legge nella nota – come seria e affidabile forza politica sostenitrice di quella politica, intesa nella sua accezione più nobile, come servizio alla città e volano di crescita, progresso e benessere dei cittadini. Una politica lontana mille miglia dai vecchi politici “commercianti” di voti e di interessi. E lo farà come partito inclusivo e aperto, con tanti volti nuovi, molti dei quali giovani e donne, che porteranno una vera ondata di rinnovamento e di idee per il cambiamento della politica biscegliese che ha governato negli ultimi anni”.