Azione, assemblea provinciale Bat conferma sostegno a candidatura Spina

Azione ha confermato, durante l’assemblea provinciale della Bat tenutasi a Bisceglie, il sostegno alla candidatura alle prossime amministrative di Bisceglie di Francesco Spina.

Durante il suo intervento, Spina ha ringraziato i vertici comunali, provinciali e regionali di “Azione”, presenti rispettivamente con Francesco Nacci, Nicola Colangelo, il commissario regionale Amati e i subcommissari regionali Mennea e Clemente, per la fiducia concessagli e per le parole di stima nei suoi riguardi. Ha dichiarato, poi, che “la coalizione Bisceglie Rinasce si sta caratterizzando sempre più per la concretezza e serietà dei suoi programmi”.

Anche Azione ha confermato, infatti, un punto fondamentale del programma della coalizione, il suo sostegno alla realizzazione in tempi brevi del nuovo ospedale del Nordbarese con localizzazione a Bisceglie, rappresentando inoltre la necessità che nelle realtà amministrative si privilegino le formazioni di “coalizioni di programma”, che mettano al primo posto i cittadini e le opere e i servizi in loro favore. Questa è’ proprio la strada scelta, fin dalla sua costituzione, da “Bisceglie Rinasce”.