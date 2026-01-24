AVS e Sinistra Italiana: “No a riforma Nordio, invitiamo Sindaco e Consiglieri a fare altrettanto”

«L’Amministrare e fare Politica non sono attività distinte e separate, ma, le 2 facce di una medaglia le cui immagini impresse sono quelle dei valori democratici e costituzionali. AVS e Sinistra Italiana circolo di Bisceglie, ha più volte denunciato l’assenza di una chiara e retta linea dell’Amministrazione Angarano non solo a qualificarsi, dichiararsi, ma soprattutto di dimostrare, concretamente l’appartenenza al centro sinistra». Lo affermano gli esponenti di ​​A​lleanza Verdi e Sinistra.

«Il predellino del civismo benché continui ad essere la piega di un sistema che giudica il politicamente corretto di ogni azione da intraprendere – prosegue – rischia nuovamente di non fare, non decidere nulla sul prossimo referendum costituzionale sui temi della Giustizia del 22 e 23 marzo prossimi».

«Al nostro NO alla pessima riforma del Ministro Nordio, invitiamo il Sindaco Angarano, la giunta Assessorile ed i Consiglieri Comunali di maggioranza a fare altrettanto. Occorre rendersi protagonisti attivi e far valere, con il proprio peso politico elettorale, la giusta scelta di tutela della Costituzione Italiana e di salvaguardia dell’indipendenza dei Giudici. Ci auguriamo, pertanto – conclude la nota a firma Alleanza Verdi e Sinistra – che già nel prossimo Consiglio Comunale ci sia una presa di posizione netta e chiara per il NO al Referendum esattamente come già altre Amministrazioni di Centro Sinistra in Italia stanno assumendo».