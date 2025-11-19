AVS Bisceglie: “Nulla è stato definito su spazi pubblici destinati alla comunicazione elettorale”

“Come Alleanza Verdi e Sinistra Bisceglie denunciamo pubblicamente l’assenza totale di comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale in merito alla gestione della propaganda politica pubblica per le elezioni regionali. Un comportamento che, oltre a rivelare disorganizzazione, alimenta un’opacità preoccupante nel rapporto tra istituzioni e cittadinanza”. Parte con queste parole la nota stampa da parte della stessa AVS Bisceglie.

“Nonostante abbiamo più volte sollecitato l’istituzione di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche coinvolte nella tornata elettorale – continua – tale convocazione non è mai avvenuta. Una chiusura grave, indice di una modalità di governo opaca, poco incline alla trasparenza e al rispetto delle regole democratiche. A pochi giorni dalle elezioni, non è stato definito nulla sugli spazi pubblici destinati alla comunicazione elettorale, in particolare i palchi per i comizi, generando confusione e disparità tra le forze in campo. Prendiamo atto, inoltre, che anche alcune forze politiche della stessa maggioranza stiano iniziando a prendere le distanze da queste pratiche, riconoscendo l’inadeguatezza e il danno democratico di questo modo di agire. La politica non può quindi svolgersi soltanto in spazi privati”.

“Un simile approccio rischia di trasformare la partecipazione democratica in una prerogativa riservata a chi ha mezzi o agganci. In tal modo, si arriva alla vera e propria privatizzazione della politica, un rischio che come forza progressista respingiamo con fermezza. A questo punto, non c’è più tempo: mancano pochi giorni alle elezioni e il danno è ormai fatto. Un’occasione persa per garantire correttezza, pluralismo e rispetto del processo democratico”.