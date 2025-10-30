AVS Bisceglie denuncia su igiene urbana: “Trascorsi mesi ma nulla sembra cambiato”

Il Circolo di Alleanza Verdi e Sinistra Bisceglie torna a puntare i riflettori sul sistema di igiene urbana cittadino, denunciando criticità che – a loro dire – restano irrisolte nonostante i ripetuti appelli e confronti pubblici.

«Sono trascorsi pochi mesi dal nostro ultimo intervento – scrive il Circolo – ma nulla sembra davvero cambiato, se non qualche nome, mentre la sostanza resta immutata». AVS sottolinea come la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade continuino a essere gestite in modo inadeguato, con risultati visibili a tutti i cittadini.

Nel comunicato, la formazione di centrosinistra esprime anche forte preoccupazione per la tutela dei lavoratori del settore, segnalando la precarietà del personale a tempo determinato e le difficoltà dei dipendenti a 30 ore, «privi di garanzie di stabilità e di rappresentanza». Da qui la richiesta che la questione venga portata «davanti al Prefetto», poiché – accusano – «assessore e sindaco continuano a essere sordi e assenti».

AVS evidenzia poi un aspetto che definisce «singolare» riguardante tre determinazioni comunali ravvicinate (n. 1131, 1133 e 1134 del settembre 2025). In particolare, viene segnalata l’aggiudicazione allo stesso operatore economico sia dell’incarico per la progettazione dell’ammodernamento del Mercato ortofrutticolo (Mercato delle Ciliegie), per un importo di circa 207.000 euro, sia dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana, per 45.600 euro.

Secondo il Circolo, il caso solleva interrogativi «politici e tecnici» in merito alle procedure seguite e alle coperture finanziarie disponibili, considerando che il progetto per il mercato ortofrutticolo – finanziato con fondi PNRR per 7,5 milioni di euro – prevede la conclusione dei lavori entro marzo 2026 e la rendicontazione entro giugno dello stesso anno. «L’importo di circa 200 mila euro – si legge nella nota – potrebbe essere stato impegnato senza adeguata copertura, rischiando di trasformarsi in un debito fuori bilancio».

«Una vicenda che richiede trasparenza e spiegazioni – conclude AVS Bisceglie – perché la città ha diritto di sapere come vengono gestiti i fondi pubblici e con quali criteri vengono affidati incarichi e servizi».