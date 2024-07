Autonomia differenziata, La Notte: “Scritta una pagina nera in Regione Puglia”

“Purtroppo ieri, si è scritta una pagina nera in Regione Puglia, per mancanza del numero legale, il Consiglio Regionale non è riuscito a completare l’iter per la proposta di referendum popolare sull’autonomia differenziata”, lo scrive il consigliere regionale Francesco La Notte.

“La maggioranza targata PD-5 stelle, sembra che non abbia più il numero legale in Consiglio Regionale, sono amareggiato per quanto accaduto, nonostante ci sia la corsa da parte dei cittadini ai banchetti allestiti dai sindacati oltre che su piattaforme digitali, la maggioranza resta a guardare. Il Sottoscritto è da sempre contrario sull’autonomia differenziata, il far venire meno il numero legale per richiedere l’indizione del referendum abrogativo sull’autonomia differenziata, è un ulteriore presa in giro ai tanti pugliese che sono contrari a questa Legge”.

“Inoltre anche il documento economico finanziario regionale (DEFR) non è stato ancora approvato. Mi auguro, che presto il Presidente del Consiglio Regionale Emiliano, trovi un immediata soluzione e che si ritrovi ciò che resti della maggioranza per il bene dei territori e dei cittadini”.