Autonomia: Boccia, “Dal testaccio col cuore con Cgil Puglia contro spacca-Italia di Calderoli”

“Come mozione Schlein siamo al fianco della Cgil Puglia che ieri ha organizzato una manifestazione di protesta contro l’autonomia differenziata. E saremo al fianco di tutte le manifestazioni spontanee che stanno nascendo in tutta Italia per opporsi al ddl di Calderoli e della Lega che spacca il Paese in due e aumenta le diseguaglianze. L’autonomia di Calderoli crea cittadini di serie A e di serie B, non mette sul tavolo le risorse necessarie per garantire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e condanna il Sud e le aree interne a rimanere sempre un passo indietro. Il PD di Elly Schlein si batterà con forza in Parlamento e nel Paese per fermare questo disegno spacca Italia della destra”. Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, in Piazza Testaccio a margine della manifestazione per Elly Schlein segretaria.