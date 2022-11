Auto vandalizzata nel parcheggio stazione, Fata: “Una terra di nessuno, soprattutto di sera”

“Quando parliamo e ci confrontiamo con i cittadini biscegliesi riguardo le priorità e la loro vita quotidiana ci riferiamo anche alla percezione di sicurezza”. Comincia così la nota di Vittorio Fata a commento di un fatto di cronaca avvenuto questa notte, quando un’automobile parcheggiata nell’area dell’ex scalo merci è stata vandalizzata da ignoti.

“Un episodio del genere, purtroppo non isolato, dovrebbe portare a riflettere sull’esigenza di fare subito tutto il possibile per porre un freno all’escalation di reati predatori in città. La zona stazione – in particolare l’area di parcheggio – sembra quasi una terra di nessuno, soprattutto di sera: la scarsa illuminazione e il senso complessivo di abbandono, oltre alle oggettive difficoltà per le forze dell’ordine di controllare il territorio con le forze numeriche esigue che purtroppo possono schierare, rendono quegli spazi più insicuri”, scrive Fata.

“Qualcuno, nella precedente campagna elettorale amministrativa, aveva garantito il miglioramento della situazione, ipotizzando anche una valorizzazione degli spazi dell’ex scalo merci. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe bastato anche solo provare a migliorare l’efficientamento energetico e quindi incrementare l’illuminazione pubblica nella zona. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Non solo: in quell’area più volte si sono addirittura registrati crolli di grossi rami degli alberi, segno di una incuria totale. Presto presenteremo la nostra proposta complessiva di valorizzazione dell’intera area ma di certo non abbiamo bisogno di convincere nessuno del fatto che, con noi all’amministrazione di Bisceglie, mai e poi mai si sarebbe assistito ad uno scempio del genere”, conclude il consigliere d’opposizione e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali.