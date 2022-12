Atto vandalico Misericordia, Arena: “Indignatevi quanto vi pare ma mettete in campo azioni concrete”

“Sono mesi e mesi che denuncio dal centro storico, alle periferie, passando per il centro cittadino una città in cui l’impunità si respira a polmoni pieni. E siamo capaci solo di costernarci e fare proclami”. A parlare è Vincenzo Arena presidente di Libera il Futuro Bisceglie commentanto l’atto vandalico nei pressi della parrocchia della Misericordia (leggi qui).

“Continuo a chiedere inutilmente – continua – il sistema di video sorveglianza tanto sventolato a che serve? In giro per la città ci sono gruppi di teppisti che trasformano le strade e le piazze in zone di guerra con petardi e bombe carta. E i venditori abusivi di botti agli angoli delle strade li vedo solo io? E dei fuochi di artificio, esplosi sempre alle stesse ore durante le serate, usati come segnali di richiamo, ne vogliamo parlare?”.

“Le proposte di Libera il Futuro, inascoltate, in tema di sicurezza urbana sono sul tavolo di chi dovrebbe e potrebbe decidere, da mesi. Indignatevi quanto vi pare – conclude Arena – ma abbiate la decenza di farlo in silenzio e mettete in campo azioni concrete”