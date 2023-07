Attività commerciali in zone artigianali e industriali, ok in consiglio comunale

“Una storica opportunità per le attività produttive e lo sviluppo economico della città di Bisceglie. Ieri in consiglio comunale è stato approvato definitivamente tutto l’iter per la variante al Piano regolatore generale a seguito della Legge Regionale del 29 giugno 2022, n. 11 “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (norme generali di governo e uso del territorio)”, relative alle zone omogenee D (artigianali, industriali e commerciali)”. Ad affermarlo è Onofrio Musco, Assessore alle Attività produttive e sviluppo economico del Comune di Bisceglie

La variante al PRG consente l’insediamento di attività commerciali e per la distribuzione oltre che direzionali anche nelle zone artigianali Est e Sud, nonché nella zona industriale di via Lama di Macina.

“Cogliamo le opportunità anche delle normative regionali per le imprese della città, rendendole operative e consentendo l’utilizzo di strumenti competitivi per lo sviluppo di un territorio come quello individuato che attendeva da 40 anni un provvedimento storico come questo”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e Onofrio Musco. “Questa misura è una grande opportunità per rilanciare l’economia della Città favorendo l’occupazione. Di fatto si incentivano la nascita di nuove attività commerciali laddove oggettivamente mancano e la riconversione degli opifici già esistenti e inutilizzati. Così le nostre aree artigianali e zone industriali diventerebbero paragonabili alle zone produttive di città limitrofe, dove si possono insediare contemporaneamente attività di trasformazione e attività commerciali, con tutte le prospettive e potenzialità connesse”.