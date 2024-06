Assessore Musco, “Al lavoro per ottimizzare area mercatale e supportare commercio”

“L’amministrazione Comunale sta lavorando in maniera organica per rendere l’area polifunzionale San Martino uno spazio completo sotto tutti gli aspetti, con una visione strategica del suo utilizzo. La polifunzionalità dell’area passa attraverso un sistema di riordino delle regole, a cui tutti devono attenersi, basato sull’applicazione dei regolamenti e delle norme vigenti. L’utilizzo degli spazi deve essere determinato anche dal buon senso e dalla concertazione con chi effettua i controlli, sempre nel rispetto della legge”. Lo dichiara Onofrio Musco, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie.

“Non va dimenticato che per anni il mercato si è svolto per strada, causando disagi e problemi logistici”, aggiunge l’Assessore Musco. “Ora, grazie agli sforzi congiunti dell’Amministrazione, disponiamo di un’area dedicata e strutturata che migliora significativamente l’esperienza sia per gli operatori sia per i cittadini”.

“Nel corso di quest’anno, l’Assessorato ha provveduto ad aggiornare il Documento Strategico del Commercio, ipotizzando un regolamento di gestione dell’area San Martino. Gli uffici sono al lavoro per ampliare i servizi e le aree di parcheggio, in considerazione del vicino cantiere che prevede la realizzazione di impianti sportivi e parcheggi annessi”, puntualizza l’Assessore alla Attività Produttive. “Tale gestione è frutto di una concertazione con le associazioni di categoria, che collaborano sempre in maniera costruttiva con il Comune. Inoltre, siamo lieti di annunciare che il problema della pavimentazione è stato risolto, con interventi specifici a beneficio degli utenti. È in fase di valutazione la possibilità di rendere l’area attrattiva sotto il profilo commerciale, mediante l’organizzazione di eventi”.

“Di concerto con gli uffici e con il comparto di categoria e le associazioni, siamo già a lavoro da tempo per rimodulare la planimetria degli stalli, cosa che avverrà non appena avremo i report relativi ai controlli amministrativi delle presenze e dei posti vacanti, cosi da consentire oltre alla rimodulazione della planimetria anche eventuali ampliamenti a chi ne avrà requisito e diritto”, aggiunge Musco.

“Il ragionamento sullo sviluppo economico passa da tante azioni e attività”, prosegue l’Assessore Onofrio Musco, “inclusi il controllo della litoranea per il rispetto degli spazi e la riattivazione delle strisce blu, che hanno dimostrato un cambiamento tangibile del traffico e della gestione dei parcheggi in centro e nei luoghi più nevralgici della città, soprattutto con l’avvento della stagione estiva. Le attività produttive e il commercio, insieme agli altri assessorati, lavorano in maniera organica, ognuno con la propria delega”.

“Il confronto franco e costruttivo è sempre foriero di ottime soluzioni, mentre le polemiche sterili non portano risultati concreti”, continua l’Assessore alle Attività Produttive. “Noi rispondiamo e continueremo a rispondere con i fatti e con un impegno che, anche se silenzioso, produrrà frutti tangibili, come già dimostrato dai risultati ottenuti fino ad ora. Infine, è importante sottolineare che il concetto di regole e regolamenti, elaborato dall’Assessorato attraverso il Documento Strategico del Commercio e il regolamento del SUAP, rappresenta il risultato di un lavoro quotidiano svolto per il bene delle attività produttive. Gli uffici rispondono ogni giorno alle esigenze dell’utenza privata e commerciale, lavorando incessantemente per migliorare il contesto produttivo della nostra comunità”, conclude l’Assessore Musco.