Assessore Lorusso: “Facile smascherare le chiacchiere del consigliere Spina”

“Ancora una volta è facile smascherare le chiacchiere del consigliere Spina che, anche nelle festività natalizie, prende in giro tutti i cittadini”. Lo dichiara l’Assessore Maria Lorusso in una nota stampa ufficiale.

“È bastato fare una breve ricerca per verificare che nei suoi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari c’era già l’immobile di piazza Vittorio Emanuele 50 – continua – quello che lui definisce ‘la storica sede del Bisceglie calcio’ (che non più lì da anni e anni) nel tentativo di accendere polemiche prendendosi gioco degli ignari cittadini. Ora grida allo scandalo e non perde occasione di offendere e calunniare ma l’allora sindaco Spina, a più riprese, faceva la stessa e identica cosa. Purtroppo per lui, però, la gente ha capito da tempo quanto sia politicamente inaffidabile. Non prendiamo lezioni, peraltro, da chi ha svenduto la farmacia comunale. Smontata l’ennesima bufala del consigliere Spina, possiamo tornare a lavorare per il bene della Città”.