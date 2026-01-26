Assessore Belsito risponde a Spina: “Delibera Corte dei Conti? Interpretazioni faziose”

Dopo il comunicato del consigliere d’opposizione Francesco Spina (LEGGI QUI) sulla deliberazione della Corte dei Conti, datata 26 settembre 2025, arriva la risposta dell’Assessore al Bilancio Antonio Belsito, il quale puntualizza altresì che l’Ente ha già posto in essere le attività idonee a rimuovere le criticità rilevate.

“La deliberazione della Corte dei Conti, datata 26 settembre 2025, riguarda solo ed esclusivamente il sistema integrato dei controlli interni del Comune di Bisceglie e nulla ha a che vedere con la gestione economico-finanziaria del nostro Ente né, tantomeno, ovviamente, con l’attività amministrativa tout court. È opportuno chiarire questo per sgomberare il campo da interpretazioni faziose, ai limiti della fantapolitica, di chi utilizza argomenti pretestuosi (chissà perché) alla vigilia della discussione del bilancio di previsione in consiglio comunale. I conti del Comune di Bisceglie sono perfettamente in ordine, è bene ribadirlo a chiare lettere, a scanso di equivoci. La gestione economico-finanziaria è inappuntabile e trasparente. I Cittadini possono essere più che tranquilli”, dichiara Antonio Belsito.

“In merito alle raccomandazioni della Corte dei Conti, espresse sulla base di una attività ordinaria che riguarda le pubbliche amministrazioni, tese al miglioramento del funzionamento del sistema dei controlli interni”, precisa l’Assessore Belsito, “il Comune ha già posto in essere le attività idonee a rimuovere le criticità rilevate, nell’ambito di un percorso di miglioramento continuo”, conclude l’assessore.