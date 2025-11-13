Assemblea Anci a Bologna, “Sol dell’Alba” di Bisceglie rappresenta la Regione Puglia

Nel corso della 42^ assemblea nazionale dell’ANCI in corso di svolgimento a Bologna (dal 12 al 14 novembre) a rappresentare fotograficamente la Puglia è stato un evento clou della Città di Bisceglie.

Presso lo spazio espositivo di Regione Puglia, ANCI Puglia e Autorità Idrica Pugliese (stand “Sistema Puglia”), uno spazio di incontro, dialogo e confronto sui temi centrali per i Comuni pugliesi, campeggia una foto dell’edizione 2025 del “Sol dell’Alba” con l’Orchestra Filarmonica Pugliese.

La scelta della Regione Puglia, in particolar modo della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale diretta da Rocco De Franchi, è ricaduta su un appuntamento suggestivo ed emotivamente forte come “Sol dell’Alba” organizzato a Bisceglie dal 2019.

I Comuni, riuniti per l’assemblea nazionale, nello stand regionale parleranno di acqua pubblica e governance partecipata, cultura, sport e territori, mobilità sostenibile e cicloturismo, giovani e Servizio Civile Universale.