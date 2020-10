Assegnato finanziamento a Comune di Bisceglie per nuove ciclovie e ciclostazioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha assegnato un finanziamento di 196mila euro al Comune di Bisceglie per nuove ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Sempre in tema di mobilità sostenibile, sono in via di ultimazione i lavori alla nuova pista ciclabile sul lungomare, con il ricongiungimento al tragitto che arriva fino al teatro mediterraneo e la pitturazione del percorso ciclabile con la relativa segnaletica. Un secondo lotto di lavori, per un importo di altri 170mila consentirà inoltre la prosecuzione della pista ciclabile.

“Continua l’impegno della nostra amministrazione per incentivare la mobilità sostenibile con una visione chiara e lungimirante”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Stiamo compiendo passi da gigante attraverso la messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti e la prossima realizzazione di nuove. Con queste importanti infrastrutture Bisceglie diventerà una Città più moderna e proiettata ad un futuro più green in cui si possa scegliere con sempre maggiore frequenza di spostarsi in bicicletta anziché in auto, con meno stress, smog e inquinamento. Siamo lontani anni luce dai ricordi dei cordoli in gomma che delimitavano la pista ciclabile lungo la costa che, puntualmente divelti e con spuntoni in ferro, non solo non assolvevano più alla loro funzione di protezione dei ciclisti ma diventavano anche pericolosi”.

“In due anni abbiamo voltato completamente pagina e stiamo gettando le basi per un ulteriore rilancio della mobilità sostenibile che favorisca l’uso della bicicletta anche con lo scambio intermodale con i mezzi di trasporto provinciale e locale. Un impegno che avevamo assunto con i nostri elettori e che stiamo mantenendo con concretezza”, ha aggiunto Angelo Consiglio, Assessore alla mobilità del Comune di Bisceglie.