Assegnati alloggi in via degli Aragonesi, Angarano: “Tappa importante quella odierna”

“Una tappa importante quella odierna per una dozzina di nuclei familiari della Città di Bisceglie. Sono stati scelti e assegnati ai legittimi inquilini, dopo l’indizione di un apposito bando pubblico, degli alloggi situati in un nuovo stabile realizzato in via degli Aragonesi”. Lo fa sapere, attraverso una nota, il Sindaco dii Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Si tratta di appartamenti di edilizia residenziale sociale, a canone calmierato – continua – edificati grazie ad un accordo di programma tra Regione e Comune di Bisceglie. La locazione di questi appartamenti avrà una durata di 15 anni, salvo rinnovo come previsto dall’attuale legislazione”.

“Desidero rivolgere il mio sentito ringraziamento alla Ripartizione Pianificazione Programmazione ed Infrastrutture, Servizio Patrimonio del Comune di Bisceglie, per aver svolto in tempi celeri e con la dovuta accortezza tutto l’iter burocratico che ha portato oggi a questo atteso risultato. Per queste famiglie, per questi nostri concittadini – conclude Angarano – questa assegnazione significa poter definire con più serenità e speranza il proprio futuro, soprattutto per quello dei propri figli. Auguri a tutti loro”.