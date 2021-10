Assalto sede Cgil, ferma condanna da parte delle liste il Torrione e Bisceglie Tricolore

“L’assalto alla sede della Cgil di Roma, avvenuto ieri 9 ottobre, e le aggressioni fisiche contro le Forze di Polizia sono un atto inaccettabile che va contro i principi di democrazia e libertà su cui si fonda il nostro impegno civile e politico”. Parte con queste parole la nota congiunta di assessori e consiglieri comunali delle liste civiche il Torrione e Bisceglie Tricolore: Angelo Consiglio, Domenico Storelli, Loredana Bianco, Sergio Ferrante, Franco Coppolecchia, Massimo Mastrapasqua, Michele De Noia e Tommaso Mastrototaro.

“Esprimiamo piena condanna per quanto accaduto ieri e per l’aggressione da parte di gruppi neofascisti al Sindacato e alla Polizia. Giunga la nostra solidarietà e vicinanza alla Cgil e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato – prosegue la nota – quotidianamente impegnati per garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e la legalità, e che ieri hanno difeso i palazzi delle istituzioni democratiche da ulteriori inaccettabili tentativi di assalto. Più forte della violenza di ieri, salga oggi il grido viva la democrazia, viva la libertà”.