Area mercatale, Spina: “Dopo mia segnalazione, messa in sicurezza pavimentazione sprofondata”

“Dopo la mia segnalazione alla Polizia Locale di venerdì (leggi qui), dalle 7 di questa mattina si sta rifacendo e mettendo in tutta sicurezza la pavimentazione della parte di superficie sprofondata nell’area mercatale”. A renderlo noto è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Il mercato settimanale si terrà domani in un contesto più sicuro, senza insidie per gli automezzi e le persone. Voglio ringraziare – continua – gli uffici per aver immediatamente provveduto ad eliminare il pericolo segnalato. Ritengo che un’opposizione seria e propositiva non passi le giornate a filosofeggiare su Facebook, ma intervenga subito per aiutare a risolvere i problemi dei cittadini, soprattutto dopo le loro segnalazioni e sollecitazioni”.

“Peccato che il Sindaco e l’assessore al ramo non abbiamo compreso la gravità e importanza della mia segnalazione e, anziché intervenire prontamente e ringraziarmi per la collaborazione – conclude Spina – abbiamo perso il loro tempo a rivolgermi insulti e offese personali. Spero che in futuro dimostrino maggiore spirito collaborativo per il bene della città”.