Approvazione PEF e TARI nel Consiglio Comunale odierno

È previsto oggi il Consiglio Comunale, in seduta urgente in presenza a porte chiuse, presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista BRUNI, in Via Trento 8, alle ore 16.

Il Consiglio, che si tiene oggi dopo il rinvio dello scorso 30 giugno in 1^ convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 VALIDATO DA AGER PUGLIA CON DETERMINA N.269 DEL 27.06.2022 Approvazione Tariffe TARI 2022 conseguenti al PEF 2022-2025 validato da AGER con determinazione del D.G. n. 269 del 27/06/2022