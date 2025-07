Approvato progetto fattibilità Ospedale Nord Barese, Angarano: “Altro passo fondamentale”

Il Consiglio Comunale di Bisceglie, nella seduta del 28 luglio, ha approvato all’unanimità dei presenti il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Ospedale del Nord Barese presentato dalla ASL BT, dando atto che l’approvazione costituisce adozione di variante al vigente Piano regolatore generale. Ciò rappresenta, di fatto, l’avvio del procedimento espropriativo per la realizzazione del nuovo nosocomio che sorgerà in territorio di Bisceglie, al confine con Molfetta, che sarà di fatto un punto di riferimento per l’intero comprensorio. Alla seduta di consiglio comunale sono intervenuti anche il Commissario straordinario della Asl Bt, la Dott.ssa Tiziana Dimatteo, e il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) della Asl Bt, Ing. Antonio Farano.

“Un altro passo fondamentale nel lungo e complesso iter per la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese, una struttura moderna ed efficiente che potrà rispondere alla domanda di salute e assistenza che proviene da un’area popolosa come la nostra, con un bacino d’utenza di circa 250mila persone che comprende Città come Molfetta, Trani, Ruvo di Puglia, Corato, Giovinazzo e Terlizzi”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Come sempre, stiamo rispettando tutte le tappe per accelerare al massimo le procedure burocratiche e amministrative. Un approccio proattivo che, insieme al Comune di Molfetta, ci ha consentito di trovare sin dal 2022, lontani da sterili logiche campanilistiche, l’ubicazione idonea dell’ospedale, superando ogni problema di tipo tecnico ed idrogeologico rispetto alla collocazione precedentemente individuata. Dal canto nostro”, ha precisato il Primo Cittadino di Bisceglie, “continueremo a dare massimo supporto e collaborazione istituzionale, come successo sin dal primo momento. E per questo non posso che ringraziare il Dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale, l’Arch. Giacomo Losapio, e tutti i dipendenti che con cura e passione si stanno dedicando a questo progetto. La nostra gratitudine va altresì alla Regione Puglia, al Presidente Michele Emiliano, agli Assessori e ai Consiglieri regionali coinvolti, alla Asl Bt, con in testa il Commissario straordinario, la Dott.ssa Tiziana Dimatteo, e a tutta la struttura tecnica della Asl Bt, che sta dando corso alla procedura amministrativa”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.