Approvato in consiglio il progetto per un nuovo cimitero comunale

Nella seduta di consiglio comunale di venerdì 30 settembre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo cimitero comunale in località “Piscinelle” con la formula della finanza di progetto, per un costo complessivo dell’intervento di 22.995.071 euro.

“L’obiettivo a lungo termine”, spiega il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “è risolvere definitivamente le problematiche relative alla sepoltura nella nostra Città, un’emergenza che si trascina da molti anni stante l’esiguità di posti disponibili nell’attuale cimitero, inserito in ambito urbano. La costruzione di un nuovo cimitero, attesa da molto tempo, chiaramente consentirebbe di porre fine a tutte le criticità derivanti dalla carenza di loculi. Si tratta di un iter burocratico-amministrativo che richiederà ancora tempo ma l’approvazione in consiglio è un significativo, storico passo avanti per tutta la Comunità”.

“Un ringraziamento va a tutti gli uffici che stanno lavorando a questo progetto. Nel frattempo”, ha fatto presente il Sindaco Angarano, “stiamo dedicando ovviamente massima attenzione anche al breve e medio termine. Stanno continuando le procedure per l’ampliamento a ponente del campo santo in via Giovanni Bovio con la realizzazione di 5000 nuovi loculi mediante l’intervento già affidato dalla Civica Amministrazione. Espletata la bonifica dell’area, si sta procedendo con le analisi del suolo. Prosegue altresì la realizzazione dei loculi prefabbricati all’isola III per garantire sepolture in seguito ai decessi giornalieri. Stiamo continuando quindi a fare tutto il possibile per risolvere un’emergenza che era totalmente incancrenita perché non affrontata per tanti anni”.