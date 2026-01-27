Approvato in Consiglio il bilancio di previsione 2026-28, Angarano: “Guardiamo al futuro con fiducia”

Nella seduta di consiglio comunale di oggi è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026 – 2028 e suoi allegati con i voti favorevoli della maggioranza.

“Un documento importante per pianificare i prossimi tre anni con l’obiettivo di rispondere alle sfide impegnative che ci attendono, con capacità di programmazione, visione, collaborazione tra pubblico e privato e applicazione di nuovi modelli di gestione”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Abbiamo ‘a terra’ una cifra enorme, oltre 80 milioni di euro di finanziamenti PNRR, distribuiti in tutti i settori nevralgici, per opere strategiche che, attraverso la rigenerazione urbana, garantiranno a Bisceglie maggiore vivibilità, bellezza e decoro, migliori e più efficienti servizi, sviluppo, crescita e inclusione sociale. Coniugare innovazione, sostenibilità, sviluppo economico e coesione sociale è una priorità assoluta”, ha sottolineato il Primo Cittadino. “Faccio solo degli esempi: cinque nuove mense scolastiche, due nuove strutture sportive, altre 35 case popolari, due nuovi asili nido e due nuove scuole dell’infanzia, nuovi parchi e giardini, riqualificando quelli esistenti, la nuova ‘piazza del pesce’, il grande impianto di affinamento delle acque reflue per uso irriguo in agricoltura, i lavori al molo borbonico, la cittadella dell’accoglienza nel complesso dei Cappuccini, il Dopo di noi, l’housing first. Cultura? Tra qualche anno Bisceglie avrà complessivamente sei teatri visto che a quelli già pienamente attivi (Garibaldi, Don Sturzo, Politeama e Mediterraneo) si sommeranno l’auditorium della scuola Monterisi e al nuovo teatro che realizzeremo nel bastione San Martino. Un numero incredibile per una Città di 54mila abitanti che dà il senso di una grandissima vivacità culturale. Un grande motivo d’orgoglio. Guardiamo al futuro con fiducia e lungimiranza con una maggioranza che ha ritrovato compattezza e unità di intenti riunendo le forze che vogliono lavorare per il bene comune, sui progetti e sui programmi”.

“Un ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato al bilancio di previsione, in sinergia con l’Assessore Antonio Belsito e il Dirigente della Ripartizione Finanziaria Angelo Pedone, che ancora una volta si conferma un saldo punto di riferimento nella sapiente e oculata gestione economico-finanziaria del nostro Ente”, ha aggiunto il Sindaco Angarano. “Ma nulla sarebbe possibile senza un grande gioco di squadra che vede lavorare con unità di intenti, nel rispetto reciproco dei ruoli, la parte politica e quella amministrativa. Non posso che plaudire all’attività di Assessori e Consiglieri comunali di maggioranza. Così come meritevole è il lavoro di tutte le ripartizioni coordinate dai Dirigenti Giacomo Losapio, Michele Dell’Olio, Cinzia Fornelli, Andrea Foti e Michele Cirrottola, cui va il nostro grazie. Continuiamo a dare il massimo, ciascuno nelle proprie funzioni, per una Bisceglie sempre più moderna, sostenibile e inclusiva da lasciare ai nostri figli”, ha concluso il Sindaco Angarano.