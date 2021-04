Approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2021-2023

Il consiglio comunale di Bisceglie ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 con i voti favorevoli della maggioranza e del Sindaco Angelantonio Angarano. Disco verde, all’unanimità dei presenti, all’approvazione definitiva dei progetti per il riutilizzo delle acque reflue civili dell’impianto di depurazione e per l’allargamento e la messa in sicurezza di via san Mercuro. Approvata all’unanimità dei presenti in consiglio comunale anche il conferimento della cittadinanza onoraria biscegliese a Patrick Zaki.

“Il primo obiettivo che ci siamo posti con il bilancio è stato andare incontro alla popolazione colpita dalla crisi economica e sociale in corso”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Sono stati erogati o in corso di erogazione oltre un milione e trecentomila euro di fondi per l’emergenza alimentare, la sanificazione e disinfezione, il contrasto povertà educativa e centri estivi, interventi di protezione sociale e finalizzati a fronteggiare conseguenze socio-economiche. L’anno scorso abbiamo previsto 2 milioni di euro di risorse comunali per sgravi e riduzioni di Imu, Tari e Tosap per le attività commerciali colpite dal Covid, impegno che abbiamo confermato quest’anno prevedendo altri 2 milioni di euro per riproporre la significativa riduzione dei tributi”, ha aggiunto il primo cittadino. “Sempre per affrontare la più grave emergenza economica e sociale dal secondo dopoguerra ad oggi, abbiamo costituito un capitolo di bilancio destinato al sostegno delle attività commerciali e delle imprese sul quale faremo convogliare tutte le risorse possibili, risparmiando tutto quello che è possibile razionalizzando la spesa e rimpinguando con le risorse che lo Stato destinerà ai Comuni. La certezza è che continueremo a fare il massimo per stare accanto a chi è in stato di bisogno, a partire dal prossimo bando destinato alle famiglie in difficoltà, comprese quelle collegate alle attività commerciali che hanno subito i riflessi negativi dell’emergenza”.

“Questo impegno concreto è possibile grazie ai criteri fondamentali che hanno guidato la costruzione del bilancio e che ispirano la nostra azione amministrativa: l’ottimizzazione delle risorse a disposizione, l’attenzione assidua e rigorosa alla spesa e una politica prudenziale nella costruzione delle previsioni”, ha continuato il Sindaco di Bisceglie. “Questi elementi hanno portato a risultati positivi soprattutto in termini di economia di spesa e di riduzione dell’indebitamento. Sono tati salvaguardati gli equilibri economico-finanziari. Continua la lotta al recupero evasione. La previsione 2021 è costruita sulla base del risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio 2020, un dato molto positivo che si attesta a euro 19.061.753,35, di gran lunga più alto rispetto a qualche anno fa”.

“Gli emendamenti presentati dall’opposizione sono stati rigettati dai dirigenti e dai revisori perché inaccoglibili tecnicamente, tuttavia le richieste sono in linea con quelle espresse e già previste dall’Amministrazione Comunale, seppur con modulazione differente. Resta sempre aperta la disponibilità al confronto e al dialogo”, ha rimarcato il sindaco Angarano.

“Sul fronte delle opere pubbliche”, ha aggiunto il primo cittadino, “in metà mandato abbiamo ottenuto circa venti milioni di euro di finanziamenti per intervenire, solo per fare degli esempi, sul ponte lama, sulla scuola Monterisi, sulla gestione delle acque pluviali, sull’efficientamento energetico e sull’adeguamento antisismico e antincendio di molte scuole, sullo stadio Di Liddo, sulla riqualificazione funzionale di Piazza Margherita di Savoia e della piazza del pesce, sul riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, sull’allargamento di via san Mercuro e il rifacimento di strade rurali, sulla riqualificazione del centro storico, sull’ammodernamento del mercato ittico, sull’ulteriore potenziamento della videosorveglianza, già più che raddoppiata. Proseguono i lavori al teatro Garibaldi, sulla litoranea di ponente, alla biblioteca comunale, all’area mercatale di via San Martino, alla realizzazione di nuove piste ciclabili. Continueremo a lavorare con passione, coerenza e voglia di fare con l’obiettivo di trasformare le vocazioni di questa città in sviluppo armonico, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Un ringraziamento al Dott. Angelo Pedone per l’ottimo lavoro che svolge a capo della ripartizione Finanziaria, all’Arch. Losapio sapiente guida dell’Ufficio Tecnico, ai Dirigenti e ai dipendenti comunali per il loro lavoro quotidiano che consente all’Amministrazione di seguire gli obiettivi prefissati”, ha concluso il Sindaco Angarano.