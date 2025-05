Approvata proposta Strategia Urbana Territoriale, 4 interventi per finanziamento di oltre 5 milioni

La Giunta Comunale di Bisceglie presieduta dal Sindaco Angelantonio Angarano ha approvato la proposta di Strategia Urbana Territoriale che sarà inviata alla Regione Puglia nell’ambito di un finanziamento di oltre 5 milioni di euro del Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021-2027 di cui Il Comune di Bisceglie è destinatario.

Espletata una fase di ascolto aperta alla Città in cui l’Amministrazione Comunale ha recepito istanze e idee dei cittadini, delle associazioni e degli stakeholders, sia mediante incontri pubblici sia attraverso un questionario on line di rilevazione fabbisogni, l’Ente ha elaborato quattro macro-interventi urbani:

· Rinascita urbana: spazi, mobilità dolce e servizi integrati per una Comunità più viva. Recupero, riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani e Beni Comuni per la realizzazione di servizi integrati di scambio intermodale, promozione della mobilità dolce e creazione di nuovi spazi attrezzati per servizi a favore della comunità locale.

· Lama Cappuccini: rigenerazione degli ecosistemi urbani e connessioni sostenibili per la qualità del vivere – Rigenerazione degli ecosistemi urbani delle lame, con valorizzazione funzionale degli habitat lineari di connessione e delle aree attrezzate per lo sport e il tempo libero.

· Bisceglie Città d’arte a vocazione turistica: progetto di riqualificazione del patrimonio storico e culturale – Riqualificazione e valorizzazione funzionale del circuito di fruizione turistico del patrimonio storico culturale diffuso del Borgo Antico della Città di Bisceglie: Palazzo Milazzi, Scalinata dei 42 gradini, Castello Svevo Angioino.

· Nuova litoranea di levante: progetto di riqualificazione e valorizzazione costiera e di beni demaniali – Riqualificazione funzionale del sistema di viabilità e fruizione costiera della litoranea di levante, con recupero e valorizzazione di bene demaniale in stato di abbandono.

“Bisceglie sta vivendo un periodo di cambiamento e miglioramento con tanti lavori che cambieranno il volto della Città e miglioreranno la qualità della nostra vita”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Agli oltre 50 milioni di euro ottenuti dal PNRR per lavori già in corso in svariati ambiti, si somma questo ulteriore importante finanziamento che ci consentirà di ampliare ulteriormente i già tanti interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana atti a recuperare luoghi abbandonati e trasformarli in luoghi accoglienti e ospitali, favorire l’inclusione sociale, aumentare il verde pubblico, incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile, sostenere la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale; continuare a sviluppare un’offerta turistica innovativa e sostenibile, con servizi e infrastrutture, dando seguito alla crescita che ci sta vedendo protagonisti”.

“Si conferma la visione e la capacità progettuale di questa Amministrazione che continua ad ottenere risultati concreti per lo sviluppo e la crescita della nostra Città che guarda al futuro con fiducia”, ha aggiunto l’Assessore all’Urbanistica, Angelo Consiglio. “Un ringraziamento va al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Giacomo Losapio, e a tutti i dipendenti che stanno seguendo non solo la Strategia Urbana Territoriale ma anche i tanti progetti e interventi in itinere per una Bisceglie più bella, moderna e funzionale”.