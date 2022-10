Antonio Gisondi entra in consiglio comunale, sarà il più giovane a sedere in aula

In seguito alle dimissioni di Piero Innocenti è subentrato nella massima assise comunale Antonio Gisondi, classe 1997, studente di Ingegneria vicino al traguardo della laurea. Proprio per completare gli studi, il neoconsigliere ha procrastinato l’ingresso in consiglio comunale che sarebbe dovuto avvenire già a metà mandato, come stabilito in seno alla lista Scegli Bisceglie e come dichiarato dal consigliere dimissionario Innocenti (LEGGI QUI).

Gisondi a 25 anni diventa così il consigliere più giovane a sedere in aula.

“Ad Antonio Gisondi, qualunque sia il suo percorso all’interno degli schieramenti, il nostro caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro. Quello che conta davvero è che un altro giovane possa concorrere con idee e proposte al buon governo della nostra Città”, ha commentato il sindaco Angarano.

“A Piero Innocenti il nostro sentito ringraziamento per il suo operato sempre costruttivo e orientato al sostegno di persone in difficoltà, come testimoniano le sue battaglie in favore delle persone con disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche”, conclude il primo cittadino.