Prende il via oggi «Un programma per Tutta la Puglia», l’iniziativa lanciata in tutte le province pugliesi dalla coalizione progressista con Antonio Decaro candidato presidente, per la presentazione del programma di governo per i prossimi cinque anni alla Regione Puglia.
Dopo l’avvio del percorso presentato a Bari lo scorso 5 ottobre, Antonio Decaro nel weekend incontrerà i cittadini pugliesi delle altre province per presentare il programma di mandato della Regione Puglia 2025/30.
Decaro farà tappa anche a Bisceglie domenica 9 novembre, alle ore 18, negli spazi delle Vecchie Segherie Mastrototaro.
Il tour comincia da Taranto oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 18, nell’Auditorium Tarentum (via Regina Elena 122). L’iniziativa prosegue poi sabato 8 novembre a Lecce alle ore 11, nelle Officine Cantelmo (viale Michele de Pietro 8/a), e a Brindisi alle ore 17.30, presso 0831 Space (via Appia 98). Infine, domenica 9 novembre appuntamento a Foggia, alle ore 11, nel Teatro del Fuoco (vicolo Cutino 6).
Fonte foto: pagina Facebook del candidato Antonio Decaro