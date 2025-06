Antonino (Azione): “Profondamente delusa da stato di degrado in cui versano oggi molte spiagge libere”

Scala di accesso spiaggia “La Grotta”

“Scrivo da cittadina profondamente delusa e amareggiata per lo stato di degrado in cui versano ancora oggi molte delle nostre spiagge libere, proprio mentre Bisceglie viene celebrata come Bandiera Blu”. A parlare e Carmen Antonino Responsabile Dipartimento regionale Turismo di Azione rivolgendosi al Sindaco Angarano alla Giunta Comunale.

“Se è vero che l’amministrazione si adopera con solerzia per curare le spiagge della zona di Ponente – prosegue – intervenendo ogni anno con il rimpinguamento dei ciottoli e il livellamento delle aree balneabili, è altrettanto vero che molte altre spiagge libere sono completamente trascurate, per esempio: la spiaggia libera tra la Salata e la spiaggia del Nicotel, la spiaggia la Grotta, la spiaggetta di ciottoli sotto la Casa Divina Provvidenza e altre ancora, versano in condizioni di abbandono e incuria, con accessi difficoltosi, mancanza di pulizia e segnaletica assente”.

“Chi amministra una città con ambizioni turistiche non può permettersi simili incoerenze. Dichiarare di voler fare di Bisceglie una città del turismo e al tempo stesso lasciare buona parte delle poche spiagge libere in questo stato è una contraddizione evidente, che penalizza i cittadini, soprattutto coloro che non possono permettersi lidi attrezzati o soluzioni alternative. Il turismo si costruisce con scelte coerenti e rispetto del territorio, non con i proclami. Mi auguro – conclude Carmen Antonino – che questo messaggio arrivi al Sindaco Angarano e alla sua Giunta, e che si ponga urgente rimedio a quanto finora non fatto. Non chiediamo miracoli, ma semplicemente attenzione, equità e rispetto per tutte le aree della nostra costa e per tutti i cittadini”.