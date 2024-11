Angarano: “Telecamere evidenziano conferimenti senza regole, tolleranza zero per chi sporca Bisceglie”

“Questa foto (in slider) ritrae una persona che abbandona una busta di immondizia nel cuore del centro storico”.

A commentare è il Sindaco Angelantonio Angarano che poi continua, “La scena è tratta dalle fototrappole che abbiamo installato in tutta la Città proprio con l’obiettivo di contrastare questo odioso fenomeno che deturpa indegnamente Bisceglie. In pochi giorni le telecamere stanno evidenziando molti conferimenti senza alcuna regola, sui quali è al lavoro la Polizia Locale per comminare le relative sanzioni”.

“Qualcuno, che evidentemente vorrebbe continuare a insozzare le nostre strade impunemente, ha anche sabotato una videocamera – dichiara – da cui ha rubato la metà che conteneva la scheda di memoria criptata. Tuttavia, non ci faremo affatto intimorire e non faremo un passo indietro. Continueremo a far funzionare a pieno regime questo sistema di fototrappole per beccare gli sporcaccioni e multarli pesantemente. Tolleranza zero per chi sporca e oltraggia Bisceglie”.