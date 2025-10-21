Angarano su maxi operazione pesca illegale: “Nostro plauso, due anni di complesse indagini”

“Il nostro plauso e ringraziamento alla Guardia Costiera e alla Procura della Repubblica di Trani per questa significativa operazione finalizzata a tutelare i fondali della nostra costa e l’ecosistema marino”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano in relazione all’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 57 misure cautelari. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere e disastro ambientale

“Due anni di complesse e articolate indagini hanno consentito di risalire ad un consolidato sistema tutto dedito non solo alla pesca di frodo ma anche alla vendita dei datteri di mare utilizzando diversi canali, con tutto quello che di gravemente nocivo comporta per l’habitat marino. Un fenomeno deprecabile e dannoso che va contrastato. Per questo – conclude il primo cittadino – l’operazione condotta la scorsa notte dalla Guardia Costiera con l’ausilio della Polizia e il coordinamento della Procura di Trani merita il plauso convinto della nostra Comunità”.