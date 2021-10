Angarano su IISS Dell’Olio, “Collaborazione Comune-Provincia sta portando risorse mai arrivate prima così copiose”

“Nei giorni scorsi con il Vicepresidente della Provincia di Barletta Andria Trani, Pierpaolo Pedone, abbiamo incontrato gli studenti dell’IISS Dell’Olio, unitamente alla dirigenza scolastica e ai docenti, durante una manifestazione organizzata dal comitato studentesco nell’atrio della scuola dopo i disagi che si erano verificati a causa delle forti piogge che avevano reso inagibili alcune all’aule dell’edificio. Dopo gli interventi di manutenzione effettuati dalla Provincia è stato possibile ripristinare il turno unico. I ragazzi ci hanno esposto le loro osservazioni e le loro richieste. Li abbiamo ascoltati e ci siamo confrontati in un clima disteso e costruttivo perché l’obiettivo comune e condiviso è il miglioramento delle condizioni dell’edificio e, di conseguenza, della qualità della vita dell’intera comunità scolastica”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a margine dell’evento.

“Con il vicepresidente Pedone abbiamo confermato la massima collaborazione tra Comune e Provincia che sta portando a Bisceglie risorse mai arrivate prima così copiose nella nostra Città per le scuole superiori. Sono stati già realizzati con urgenza interventi per la ristrutturazione e la messa in sicurezza di spazi interni. Il Dell’Olio è l’unica scuola della Bat – dichiara il Primo Cittadino – oggetto di finanziamento ministeriale di 2.760.000 euro per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico in virtù del progetto esecutivo già pronto. Bisogna solo avere ancora un po’ di pazienza affinché si espleti la gara e possano cominciare i lavori”.

“Gli studenti ci hanno parlato anche delle difficoltà relative alla palestra: anche su questo li abbiamo rassicurati visto il finanziamento di 250mila euro già stanziato per l’ammodernamento della palestra. È in corso, infine, l’aggiudicazione della gara per altri interventi per un valore di 500mila euro già stanziati. Tutto questo certifica attenzione e impegno delle Istituzioni che continueranno ad essere costanti. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi per come hanno manifestato, con civiltà ed educazione. Abbiamo ricordato agli studenti – conclude Angarano – che contiamo su di loro per collaborare su importanti processi che riguardano la collettività, come il rispetto dell’ambiente, e ci aspettiamo idee e proposte. L’ascolto e il dialogo sono e resteranno sempre alla base del nostro metodo di amministrare”.