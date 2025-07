Angarano su danni tromba d’aria: “Staremo accanto a commercianti per sostenere comparto”

“In pochi minuti bancarelle a soqquadro, merce inondata di acqua non più utilizzabile e molti danni a causa di una tromba d’aria”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Ieri, insieme ai consiglieri comunali Antonio Abascià e Dino Landriscina, sono stato personalmente in piazza per fare sentire la nostra vicinanza – continua il primo cittadino – e la nostra solidarietà ai commercianti ambulanti, già in difficoltà per l’andamento del mercato e ora, purtroppo, gravati da un altro duro colpo”.

“Come già detto ai commercianti personalmente – conclude in Sindaco di Bisceglie – recupereremo la data del mercato straordinario in piazza e staremo accanto alla categoria con tutte le misure che potremo disporre per sostenere il comparto”.