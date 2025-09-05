Angarano su danni cassa armonica: “Inesorabile deriva valoriale e sociale, non faremo sconti”

“Nella notte è stata danneggiata la cassa armonica, installata per le nostre due feste patronali. Io ricordo che, quando eravamo piccoli, mai e poi mai i nostri genitori o i nostri nonni ci avrebbero consentito di giocare a pallone dentro questa struttura, per il profondo rispetto che si aveva per questa struttura e in generale per ciò che era pubblico. Se poi avessimo fatto danni, avremmo avuto anche il resto, come si suol dire”. A parlare è il sindaco Angelantonio Angarano commentando quanto accaduto nelle scorse ore alla stuttura collocata al Palazzuolo.

“Purtroppo, però, stiamo vivendo una inesorabile deriva valoriale e sociale – sottolinea il primo cittadino – di educazione e senso civico che scarseggiano sempre più. Se non capiamo che dobbiamo immediatamente invertire la rotta, ciascuno partendo dal proprio contesto, dalla propria famiglia, sarà dura“.

“Fermo restando che questi problemi non si possono certo risolvere solo con i controlli e la repressione (che facciamo, schieriamo un controllore per ogni cittadino?), non alziamo bandiera bianca. Stiamo vagliando i filmati delle telecamere per risalire ai responsabili – conclude – cui certamente non faremo sconti”.