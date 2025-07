Angarano su casi Xylella: “Monitoraggio primi 400 metri ha dato esito negativo”

Oggi pomeriggio in sala consiliare a Bisceglie si è tenuta una riunione del Comitato Pro Agricoltura con la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, dell’Assessore regionale ai trasporti Debora Ciliento, del Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto, del Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli. Tra i partecipanti, anche i consiglieri regionali Caracciolo, Di Bari, La Notte e Spina. Sono intervenute le Associazioni di categoria agricole e tutti i soggetti in causa per affrontare il problema della Xylella, come Anas, Autostrade e Ferrotranviaria, insieme agli ordini professionali e diversi professionisti che hanno voluto portare il loro contributo alla discussione.

!Un sentito ringraziamento all’Assessore Pentassuglia – dichiara il sindaco Angarano – per l’attenzione che pone al territorio e per tutto l’impegno che sta profondendo in questa emergenza, con una tempestività di interventi che è fondamentale per scongiurare conseguenze peggiori. A questo proposito la gratitudine va al Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, Salvatore Infantino, per la velocità con la quale si stanno mettendo in pratica i dovuti protocolli. La notizia che il monitoraggio nei primi 400 metri della fascia cuscinetto di due chilometri e mezzo dalle piante infette abbiano dato esito negativo, senza alcuna pianta infetta individuata, ci incoraggia e sprona ad andare avanti compatti e uniti”.

“Ringraziamo il Presidente del Comitato Pro Agricoltura, Cesare Troia, per aver tenuto questa riunione a Bisceglie e tutti gli intervenuti per la disponibilità a collaborare e mettere in campo tutte le misure e gli accorgimenti necessari per fare fronte comune contro la Xylella, un nemico che minaccia seriamente la nostra agricoltura. È importante remare tutti nella stessa direzione – ha ricordato il primo cittadino – clima che ha contraddistinto l’intera discussione. Complimenti a tutti per la civiltà e il tono degli interventi, a dimostrazione che siamo consapevoli che ora più che mai bisogna fare squadra. Durante i lavori abbiamo condiviso una bozza di documento del Comitato che contiene proposte e attività utili ad affrontare la Xylella. Domani, sempre sul tema Xylella, saremo dal Prefetto della Bat, Dott.ssa Silvana D’Agostino, che ringraziamo per la celerità con la quale, su nostra richiesta, ci ha convocato al Palazzo del Governo”.