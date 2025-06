Angarano su arresto per omicidio: “Nostro plauso per indagini rapide, puntuali e scrupolose”

“Il nostro plauso e ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Trani per aver risolto brillantemente un brutto episodio di cronaca in cui ha perso la vita un nostro concittadino e che ha scosso l’intera Comunità biscegliese”. Esordisce con queste parole il Sindaco Angelantonio Angarano in merito all’arresto comunicato questa mattina dalla forze dell’ordine.

“Indagini rapide, puntuali e scrupolose coordinate – prosegue – dal Procuratore Capo della Repubblica di Trani, Renato Nitti, condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, agli ordini del Colonnello Massimiliano Galasso, e dalla Tenenza di Bisceglie, guidata dal Tenente Rundo, hanno consentito di raccogliere prove significative che hanno poi determinato l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare ai danni del presunto responsabile da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani”.

“Importanti, ai fini del lavoro degli inquirenti, sono risultate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, non solo quelle che hanno ripreso l’azione omicida, ma anche di quelle comunali installate nella zona. Nel corso di questi anni abbiamo quadruplicato le telecamere attive sul territorio comunale. Una implementazione significativa – conclude il primo cittadino – voluta proprio per aumentare la sicurezza in Città e supportare il lavoro delle Forze dell’Ordine”.