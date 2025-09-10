Angarano: “Stanno per cominciare gli storici lavori al Ponte Lama, entro fine mese chiusura al traffico”

«Ieri mattina abbiamo effettuato un sopralluogo con la ditta che eseguirà la messa in sicurezza, la riqualificazione e il restauro della importante infrastruttura viaria che collega la nostra Città a Trani. Opera finanziata con 5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasferiti dalla Regione Puglia, a cui si è aggiunto un cofinanziamento del Comune». Lo riferische il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano facendo riferimento all’imminente avvio dei lavori al Ponte Lama.

«Realizzeremo una nuova carreggiata, una pista ciclabile, un percorso pedonale, un guardrail in legno e acciaio, un nuovo parapetto in acciaio a protezione e valorizzazione del percorso pedonale e ciclabile; un nuovo impianto di illuminazione. Entro fine mese il ponte sarà chiuso al traffico – ricorda il primo cittadino – seguirà opportuna comunicazione. Una condizione necessaria per l’esecuzione di questi lavori storici».

«La viabilità alternativa sarà percorrendo la Statale 16, con ingressi da Trani Sud (Capirro) e Bisceglie Nord, o la Strada Provinciale 13 (Bisceglie-Andria) e via Sant’Annibale Maria di Francia (Trani-Corato). Chiediamo scusa per il disagio e ringraziamo tutti per la collaborazione. Un’altra opera storica, attesa da decenni, che realizziamo. Un grande passo avanti – conclude Angarano – per la mobilità e la sicurezza. Un altro impegno che manteniamo».