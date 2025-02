Angarano: “Sorgeranno 5 nuove mense scolastiche in città” / VIDEO

“Nella grande rivoluzione che sta riguardando il notevole miglioramento delle nostre scuole e la realizzazione di nuovi plessi, con finanziamenti milionari, uno degli aspetti su cui ci stiamo concentrando maggiormente, unitamente agli adeguamenti antisismici, antincendio e in tema di efficientamento energetico, è la costruzione di nuove mense scolastiche”. Ad informare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Siamo infatti consapevoli – continua – che si tratti di un servizio sempre più utilizzato dalle famiglie e importante per gli equilibri degli stessi nuclei familiari. Sorgeranno 5 nuove mense scolastiche alle scuole in via Martiri di via Fani, “Arc. Prof. Caputi”, “Angela Di Bari”, “Edmondo De Amicis” e “San Giovanni Bosco” di via Amando Vescovo, con un ingente finanziamento complessivo di 2.305.000 euro ottenuti dal PNRR. Nei primi due istituti scolastici i lavori son o già in corso, negli altri tre saranno aggiudicati entro il prossimo 31 marzo. Un altro impegno – conclude il primo cittadino – che stiamo mantenendo”.