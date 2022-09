Angarano: “Riprendono operazioni per riasfaltare le nostre strade” / VIDEO

“Dopo la pausa estiva, riprendono le operazioni per riasfaltare le nostre strade urbane ed extraurbane”. A renderlo noto è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Anche via Macchione, dove la manutenzione straordinaria era attesa da decenni – sottolinea – si aggiunge all’elenco sempre più ampio di strade completamente ribitumate, come via Imbriani, via Bovio, via La Marina, la zona di Sant’Agostino e di via Trani”.

“Proseguono nel frattempo i ripristini da parte delle aziende private dopo gli scavi per le implementazioni di rete elettrica, idrica, gas e fibra ottica. Ultima, in ordine di tempo, via Carrara Reddito, dopo via Mazzini, via Monte San Michele, via San Lorenzo, via Sarnelli, via Ariosto. Tanto è stato fatto – conclude Angarano – tanto c’è ancora da fare. Andiamo avanti spediti”.