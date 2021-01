Angarano: “Pronta per l’uso isola ecologica fissa per le casesparse” / VIDEO

“È ultimata e pronta all’uso l’isola ecologica fissa in contrada Macchione (vicino il ponte). Sarà operativa nelle prossime ore anche un’altra isola in via Strada del Carro e progressivamente saranno consegnate altre tre”. A comunicarlo nel primo pomeriggio di oggi è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Saranno utilizzate per il conferimento dei rifiuti organici, cellulosici, indifferenziati, in plastica e in vetro delle cosiddette casesparse – fa sapere il primo cittadino – quasi 1.000 famiglie che risiedono nell’area compresa tra il perimetro urbano e il limite del nostro agro, che attualmente non sono raggiunte dal servizio di raccolta porta a porta”.

“Tutto questo nell’ottica di un miglioramento del servizio – conclude Angarano – e di una grande e rinnovata attenzione all’ambiente”.