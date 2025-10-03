Angarano: “Programmati interventi urgenti di potatura, maltempo occasione per puntare dito contro Sindaco”

«La Puglia è in ginocchio per la grave ondata di maltempo, forti disagi e criticità in tantissimi Comuni con annessi incidenti. Una miriade di interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la regione. Questo il quadro che stiamo vivendo, riscontrabile facilmente da chiunque aprendo un sito internet di informazione regionale o locale. A fronte di questo, a Bisceglie l’occasione è buona per puntare il dito contro il Sindaco e l’Amministrazione Comunale». Esordisce con queste parole il primo cittadino, Angelantonio Angarano, dopo le polemiche giunte dall’opposizione a seguito della caduta di un grosso ramo di un albero presente all’interno della scuola media “Riccardo Monterisi”.

«Oggi con gli Assessori Bianco, Rigante, Musco e Belsito, unitamente alla Polizia Locale, alla Dirigente scolastica, siamo stati alla scuola Riccardo Monterisi – racconta – dove il forte vento ha causato la caduta di un ramo di pino all’esterno dell’istituto scolastico. Abbiamo seguito le operazioni di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo. Onde evitare situazioni analoghe nel caso dovesse perdurare il forte vento, abbiamo altresì programmato interventi urgenti di potatura nel weekend, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre».

«A chi oggi punta il dito contro l’Amministrazione, ricordiamo che le potature non possono essere effettuate con le alte temperature, tanto che erano già state programmate regolarmente in autunno. Davanti a fenomeni climatici avversi, forse, sarebbe opportuno evitare strumentalizzazioni e, con un approccio serio e responsabile, fare quadrato per individuare insieme, con gli strumenti di cui disponiamo, contromisure agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico che si manifestano, sempre più spesso – conclude Angarano – con veri e propri interventi calamitosi».