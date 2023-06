Angarano proclamato nuovamente Sindaco, “Continueremo a lavorare con massimo impegno”

Ieri sera in piazza Vittorio Emanuele Angelantonio Angarano è stato proclamato nuovamente sindaco della Città di Bisceglie dal Giudice Dott. Elio Di Molfetta, Presidente dell’Ufficio Centrale per le elezioni amministrative 2023.

“Continuo a sentire forte questa grande responsabilità e cerco di ricambiare profondendo in questo incarico a tutte le energie, senza risparmiarmi mai, mettendo sempre al primo posto Bisceglie”, ha sottolineato il Primo Cittadino di Bisceglie. “Bisceglie ha scelto il futuro. Per questo sento profondamente il desiderio di ringraziare tutti coloro che ci hanno rinnovato la fiducia, che credono in me, in noi. Rappresentare e servire la nostra Comunità è un onore che ricambierò ancora e sempre più forte con l’unico modo che conosco: massimo impegno, lavoro e passione. Ora non c’è tempo per festeggiare, dobbiamo continuare a correre, sempre più veloce, insieme ad una squadra competente e motivata”.

“Dobbiamo portare a termine tutto quello che abbiamo cominciato e pianificato con capacità programmatoria e lungimiranza. Abbiamo davvero programmato il futuro per rivoluzionare Bisceglie con progetti già finanziati, approvati e in molti casi anche già appaltati. Non un libro dei sogni quindi, ma sempre certezza e concretezza con oltre 50 milioni di euro di finanziamenti già ottenuti. È una sfida che dobbiamo vincere a tutti i costi e che renderà Bisceglie sempre più bella, moderna, accogliente, con maggiori servizi e inclusiva. Tutto ciò propizierà un miglioramento della qualità della vita di tutti noi. Buon lavoro ai neo-consiglieri, sono sicuro che saremo all’altezza del compito che i cittadini ci hanno affidato”.