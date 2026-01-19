Angarano: “procedono lavori al complesso dei Cappuccini, sempre più casa dell’accoglienza”

«Una questione di dignità, procedono i lavori al complesso dei Cappuccini. A piano terra stiamo realizzando 3 alloggi per il “dopo di noi”, per persone con disabilità che resteranno sole dopo la scomparsa dei loro cari che se ne prendono cura, e 8 alloggi per l’housing first, finalizzati a dare una soluzione temporanea a chi resta senza casa con l’obiettivo di accompagnarlo verso una indipendenza abitativa. Il tutto con un finanziamento di 483.000 euro ottenuto con il Piano Sociale d’Ambito». Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Per contrastare l’emergenza abitativa, inoltre – continua il primo cittadino – sono in corso i lavori per realizzare nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica negli stabili in costruzione in via San Martino e via Crosta. Al contempo siamo al lavoro per la pubblicazione del nuovo bando per redigere una nuova graduatoria di aventi diritto. Un’azione mirata e congiunta per tutelare il diritto alla casa».

«Sempre in tema di dignità e umanità, al primo piano del complesso dei Cappuccini, invece, realizzeremo 23 alloggi per ospitare temporaneamente i lavoratori stranieri impiegati stagionalmente in agricoltura. Questo affinché questi braccianti non debbano stare in alloggi fatiscenti, promiscui e senza i minimi presupposti di igiene. Una misura, finanziata con 2.000.000 di euro, che contrasta fattivamente la piaga del caporalato. Il complesso dei Cappuccini va sempre più, passo dopo passo – conclude Angarano – verso quell’idea di “casa dell’accoglienza” per persone fragili che stiamo coltivando con costanza in questi anni».