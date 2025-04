Angarano: “Piangiamo la scomparsa di Rosa e Margherita, per la Città giornata buia e triste”

“Siamo profondamente addolorati. Per la nostra Città è una giornata buia e triste”. Con queste parole parte il commento del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in riferimento al tragico incidente che ieri sera è costato la vita a due donne di Bisceglie.

“Piangiamo la scomparsa di Rosa e Margherita, e del bambino che portava in grembo – continua il primo cittadino – in un tragico incidente stradale che ha portato via vite, sogni, speranze, desideri. Non ci sono parole, solo immensa tristezza e costernazione”.

“Tutta la comunità biscegliese si stringe intorno alla famiglia delle vittime e agli amici. A loro va tutto il nostro calore e il nostro sostegno in questo momento così difficile e delicato. Non siete soli – conclude Angarano – la Città è con voi, al vostro fianco. Siamo vicini anche alle persone ferite, augurando loro che possano guarire e superare questo trauma”.