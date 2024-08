Angarano: “Partiti i lavori al lastrico solare della scuola Angela Di Bari”

“Alle parole seguono i fatti. Stiamo dedicando la massima attenzione alle scuole cittadine. Come assicurato alla Direzione Scolastica in un sopralluogo effettuato a giugno scorso, sono partiti i lavori al lastrico solare della scuola “Angela Di Bari” per evitare le infiltrazioni di acqua in occasione di piogge abbondanti, un fenomeno che ha creato disagi”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Stamattina abbiamo effettuato un sopralluogo con l’Assessore alle manutenzioni, Angela Monterisi. L’obiettivo è concludere questi importanti interventi nel più breve tempo possibile, prima dell’inizio dell’anno scolastico – aggiunge – al fine di garantire un rientro in ambienti confortevoli e funzionali ai bimbi, ai docenti e a tutta la comunità scolastica”.

“I lavori prevedono il ripristino dell’impermeabilizzazione dell’intero lastrico solare ma anche la pulizia e l’ampliamento di tutti i pluviali di scolo. Inoltre – conclude il primo cittadino – all’interno, saranno effettuate le pitturazioni negli ambienti danneggiati dalle infiltrazioni di acqua piovana. I nostri bimbi e ragazzi rappresentano il nostro futuro”.